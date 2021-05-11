США, по данным Politico, подозревают Россию в серии так называемых «энергетических» атак на американских дипломатов

Соединённые Штаты, по данным интернет-издания Politico, подозревают Россию в серии так называемых «энергетических» атак на американских дипломатов. Речь идёт о целом ряде инцидентов, произошедших за последние годы.

Сразу 18 федеральных разведывательных служб США сейчас уделяют особое внимание версии, согласно которой ГРУ может быть связано с несколькими эпизодами ухудшения здоровья сотрудников американских посольств в различных странах. Об этом интернет-издание Politico пишет со ссылкой на три осведомлённых источника.

Самый известный из случаев, о которых идёт речь, произошел в 2016-ом году на Кубе. Тогда сотрудники диппредставительства в Гаване жаловались на головные боли, проблемы со слухом, зрением и ориентацией в пространстве. Пострадало таким образом около 40-ка человек. В Госдепартаменте предполагали, что причиной могла быть атака с помощью некоего акустического прибора, который распространяет вредные для человека, но неслышимые звуковые волны.

В любом случае, как отметили источники издания, ЦРУ пока нет каких-либо доказательств причастности ГРУ к подобным инцидентам историям. Также разведывательное сообщество не пришло к консенсусу и не приняло какого-либо официального решения.

В прошлом месяце американский телеканал CNN сообщал о том, что американские власти ведут расследование по двум эпизодам возможного применения этого оружия, которые произошли на территории США. Официально эту информацию так и не подтвердили.