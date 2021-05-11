С сегодняшнего дня в Москве начинаются плановые отключения горячей воды. Как подчеркивают в мэрии, это необходимо для профилактики тепловых сетей и оборудования систем теплоснабжения. С учетом возможного изменения погоды графики могут быть скорректированы. Отключать горячую воду могут не более чем на 10 дней.