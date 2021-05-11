С сегодняшнего дня в Москве начинаются плановые отключения горячей воды. Как подчеркивают в мэрии, это необходимо для профилактики тепловых сетей и оборудования систем теплоснабжения. С учетом возможного изменения погоды графики могут быть скорректированы. Отключать горячую воду могут не более чем на 10 дней.
2021-05-11T08:33:44+03:00
2021-05-11T08:50:12+03:00
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08:33, 11 мая 2021
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