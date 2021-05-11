Американский лекарственный регулятор одобрил применение вакцины компаний BioNTech – Pfizer для подростков 12-15 лет. Выдача соответствующего разрешения, как считают власти, является важным шагом в борьбе с пандемией. Управление по контролю за качеством медикаментов сообщило, что были проведены необходимые исследования.