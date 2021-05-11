Американский лекарственный регулятор одобрил применение вакцины компаний BioNTech – Pfizer для подростков 12-15 лет. Выдача соответствующего разрешения, как считают власти, является важным шагом в борьбе с пандемией. Управление по контролю за качеством медикаментов сообщило, что были проведены необходимые исследования.
2021-05-11T08:32:51+03:00
2021-05-11T08:50:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836142-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3452976.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 11 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…