Население Китая с 2010-го года выросло на 72 миллиона и сейчас приблизилось к полутора миллиардам. Сегодня представлены итоги очередной переписи. Мужчин в Китае чуть больше, чем женщин. Средний возраст в стране – почти 39 лет. Трудоспособное население Китая за 10 лет сократилось на 40 миллионов человек.
2021-05-11T08:32:29+03:00
2021-05-11T08:59:13+03:00
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08:32, 11 мая 2021
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