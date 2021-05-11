Население Китая с 2010-го года выросло на 72 миллиона и сейчас приблизилось к полутора миллиардам. Сегодня представлены итоги очередной переписи. Мужчин в Китае чуть больше, чем женщин. Средний возраст в стране – почти 39 лет. Трудоспособное население Китая за 10 лет сократилось на 40 миллионов человек.