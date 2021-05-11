Армия Израиля утверждает, что за ночь из сектора Газа в сторону израильской территории было выпущено более 200 ракет

Армия обороны Израиля утверждает, что за ночь из сектора Газа в сторону израильской территории было выпущено более 200 ракет. В ответ были поражены 130 военных целей. В ходе обстрела Ашкелона пострадали шесть мирных граждан.

Между тем, палестинские СМИ утверждают, что в результате ракетных ударов израильтян погибли более 20-ти человек и как минимум 70 пострадали.