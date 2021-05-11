Горячее водоснабжение с сегодняшнего дня поэтапно начнут отключать в столице.

Все работы в Москве планируется завершить до 1 сентября. За это время коммунальные службы смогут проверить качество труб и, в случае необходимости, провести ремонтные работы. В общей сложности коммунальщикам предстоит обследовать около 16 тысяч километров сетей.

По закону отключать горячее водоснабжение в жилом доме можно не более чем на 10 суток. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отмечал, что раньше этот срок варьировался от 14 до 21 дня. Нынешние же условия являются наиболее обоснованными для того, чтобы не страдало качество обслуживания, утверждает чиновник.

Посмотреть график отключения воды в каждом отдельном доме можно на сайте мэра Москвы. Для этого необходимо просто ввести адрес в поисковую строку. Если сервис не сможет найти информация, это означает, что обслуживанием дома занимается сторонняя организация.

За все время испытательных работ в столице отключат горячее водоснабжение в более чем 34 тысячах жилых домов.