Армению ждут внеочередные парламентские выборы.

Депутаты парламента вчера во второй раз не смогли избрать премьер-министра. Правящий блок «Мой шаг» снова выдвигал кандидатуру Никола Пашиняна на этот пост. Однако предложение, как и неделю назад, армянские депутаты не поддержали. Только один был за, ещё один против, а 76 парламентариев воздержались при голосовании. Согласно конституции страны парламент будет распущен, Армению ждут внеочередные выборы. Президент назначил их на 20 июня. Пашинян в конце апреля объявил об уходе в отставку для проведения внеочередных выборов в парламент. К этому привело обострение внутриполитической ситуации в стране после подписания соглашения между Москвой, Ереваном и Баку о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе полгода назад. Оппозиция после этого обвинила Пашиняна в капитуляции, а в столице Армении и других городах начались протесты. Позже у премьера возник конфликт с военными, которые потребовали его отставки.

Нынешний состав парламента продолжит свою работу до тех пор, пока не состоится первое заседание Национального Собрания нового созыва.