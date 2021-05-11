Израильские военные объявили о шести пострадавших из-за обстрела города Ашкелона. Обмен ракетными ударами с сектором Газа не прекращается уже больше десяти часов.

За минувшую ночь из сектора Газа по различным израильским городам выпустили более двухсот ракет. В расположенном неподалёку от границы Ашкелоне две из них попали в жилые дома, из-за чего шесть человек попали в больницу. Как объявили в Армии обороны Израиля, за обстрелами стоят палестинские радикалы, и в ответ вооруженные силы поразили 140 военных целей на территории Газы.

Ранее палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса» сообщила о том, что в результате ракетных ударов израильтян погиб 21 житель анклава и еще как минимум 70 пострадали.

Обстрелы начались вчера вечером. Перед этим в Восточном Иерусалиме прошли массовые столкновения с представителями власти. По данным палестинской газеты «Аль-Кудс», поводом стало то, что израильские полицейские силой выгнали прихожан, которые молились в мечети Аль-Акса. При разгоне верующих использовали слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

В целом, ситуация в регионе обострилась в минувшую пятницу, когда в районе той же мечети власти решили выселить из домов несколько палестинских семей. Это привело к массовым протестам.

Тем временем Евросоюз призвал немедленно прекратить ракетные обстрелы и остановить насилие в Иерусалиме. Ранее к сдержанности также призывали представители России, Турции, Соединённых Штатов и других стран.