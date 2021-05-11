Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде к началу августа пересмотрит свой состав

Об этом на сайте премии сообщила пресс-служба «Золотого глобуса». Организация, которая занимается определением победителей премии оказалась в центре скандала из-за недостаточного представительства в ней американского общества, а другими словами — из-за отсутствия в жюри темнокожих. Согласно плану, уже к концу мая организация начнет поиск как минимум 20 новых членов жюри и параллельно работать над новым этическим кодексом. В начале августа планируется выбрать новое руководство, а нынешнее сложит с себя полномочия.
2021-05-11T07:33:57+03:00
2021-05-11T07:36:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 11 мая 2021
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