Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде к началу августа пересмотрит свой состав

Об этом на сайте премии сообщила пресс-служба «Золотого глобуса». Организация, которая занимается определением победителей премии оказалась в центре скандала из-за недостаточного представительства в ней американского общества, а другими словами — из-за отсутствия в жюри темнокожих. Согласно плану, уже к концу мая организация начнет поиск как минимум 20 новых членов жюри и параллельно работать над новым этическим кодексом. В начале августа планируется выбрать новое руководство, а нынешнее сложит с себя полномочия.