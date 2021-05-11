Королева Великобритании выступит сегодня с речью на открытии сессии парламента

Это ежегодное выступление, в рамках которого Елизавета II изложит повестку правительства на ближайшее время.

Со своего трона в зале Палаты лордов Вестминстерского дворца королева зачитает речь, написанную британским правительством. Таким образом она расскажет о целях и планах руководства страны. Поскольку они рассчитываются на ближайший год, ожидается, что выступление должно затронуть и сценарий восстановления экономики Великобритании после пандемии.

Из-за эпидемии коронавируса в зале будет значительно меньше депутатов, а дипломатических гостей и людей, которые не относятся к парламенту, обещали не допускать совсем.

Из самой церемонии также собираются убрать некоторые детали. Например, королева приедет из Букингемского дворца не на карете, а на государственном «Бентли». Также в этом году, на улице, вопреки обыкновению, её не будет встречать почётный караул.

Эту церемонию открытия в Великобритании проводят уже более пятисот лет. Она должна служить символическим напоминанием о единстве трёх частей парламента: суверена, Палаты лордов и Палаты общин.