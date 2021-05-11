Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем

В интервью телеканалу «Аль-Маядин» замглавы Политбюро исламского движения Салех аль-Арури заявил, что последние события в Восточном Иерусалиме исключают поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем. Он также утверждал, что власти Израиля захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер Восточного Иерусалима. Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения палестинцев начались на фоне решения израильских властней о выселении нескольких палестинских семей из их домов.