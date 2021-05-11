Вакцина Pfizer одобрена в США для подростков 12-15 лет

И.о. главы американского регулятора назвала это решением «важным шагом в борьбе с пандемией». Вакцинация этим препаратом может начаться в США уже в ближайшие дни. До настоящего времени вакцина Pfizer была одобрена только для лиц старше 16 лет.
2021-05-11T06:17:50+03:00
2021-05-11T06:17:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2836102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:17, 11 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…