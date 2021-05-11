Население Китая за последние 10 лет выросло более чем на 5 %

Об этом сообщает государственное статистическое бюро КНР. По итогам седьмой общенациональной переписи 2020 года, в Китае и живет 1,41 миллиарда человек.
2021-05-11T06:17:21+03:00
2021-05-11T06:17:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 11 мая 2021
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