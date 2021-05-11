Президент Афганистана Гани объявил день национального траура по погибшим в результате взрывов у школы в Кабуле 8 мая

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил день национального траура по погибшим в результате взрывов у школы в Кабуле 8 мая.
По последним данным, количество жертв возросло до 85 человек. Большинство погибших были школьницами.
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил день национального траура по погибшим в результате взрывов у школы в Кабуле 8 мая.
По последним данным, количество жертв возросло до 85 человек. Большинство погибших были школьницами.
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…