В Иране начинается регистрация кандидатов на пост президента страны

До самих выборов будет допущено всего несколько человек, и поэтому пока предсказать результаты голосования невозможно, сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин.

Регистрация кандидатов продлится до 15 мая, напомнил Смагин.