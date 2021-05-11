В Иране начинается регистрация кандидатов на пост президента страны

До самих выборов будет допущено всего несколько человек, и поэтому пока предсказать результаты голосования невозможно, сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин.
Регистрация кандидатов продлится до 15 мая, напомнил Смагин.
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До самих выборов будет допущено всего несколько человек, и поэтому пока предсказать результаты голосования невозможно, сказал «Эху Москвы» корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин.
Регистрация кандидатов продлится до 15 мая, напомнил Смагин.
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…