Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы в США

Как заявила зампомощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, пока в администрации считает, что кибератаку, сорвавшую работу трубопроводов Colonal Pipeline, одного из крупнейших операторов в США, организовали обычные злоумышленниками. Как передает агентство Bloomberg, хакеры из группировки DarkSide отрицают свою причастность ко взлому, заявив, что не участвуют в геополитике. Американские каналы CNN и NBC News ранее утверждали, за DarkSide стоят российские спецслужбы.