Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы в США

Как заявила зампомощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, пока в администрации считает, что кибератаку, сорвавшую работу трубопроводов Colonal Pipeline, одного из крупнейших операторов в США, организовали обычные злоумышленниками. Как передает агентство Bloomberg, хакеры из группировки DarkSide отрицают свою причастность ко взлому, заявив, что не участвуют в геополитике. Американские каналы CNN и NBC News ранее утверждали, за DarkSide стоят российские спецслужбы.
2021-05-11T06:06:31+03:00
2021-05-11T06:06:31+03:00
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06:06, 11 мая 2021
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