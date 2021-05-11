Свыше 600 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме

Об этом в своей электронной версии пишет арабская «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Израильские силовики выгнали молящихся прихожан из мечети Аль-Акса, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По неподтвержденным данным, израильские силовики сейчас покидают мечеть через запасные выходы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает беспорядки в столице страны результатом провокаций.

Ранее Нетаньяху обвинил мировые СМИ в искажении происходящего в Восточном Иерусалиме.