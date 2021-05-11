Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» из-за расовой предвзятости жюри кинопремии.

В свою очередь телеканал NBC отказался транслировать вручение премии в 2022 и заявил, что покажет его в 2023 только при решении проблем с расовой предвзятостью. Организаторов второй по значимости кинопремии в США обвиняют, в том, что в жюри нет ни одного темнокожего журналиста.