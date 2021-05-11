Власти Франции ужесточат наказание за нападение на сотрудников полиции и жандармерии.

Как сообщил в «Твиттере» премьер министр республики Жан Кастекс, срок лишения свободы за такое преступление будет увеличен до 30 лет. Накануне вечером Кастекс принял представителей полицейских профсоюзов, обеспокоенных участившимися нападениями на правоохранителей.