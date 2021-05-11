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05:13, 11 мая 2021

Власти Франции ужесточат наказание за нападение на сотрудников полиции и жандармерии.

Как сообщил в «Твиттере» премьер министр республики Жан Кастекс, срок лишения свободы за такое преступление будет увеличен до 30 лет. Накануне вечером Кастекс принял представителей полицейских профсоюзов, обеспокоенных участившимися нападениями на правоохранителей.


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