Сотрудники ФСБ вызывали на беседу родителей 17-летней школьницы из Ленобласти.

Вызов последовал вслед за тем, как организовала встречу политических активистов на Марсовом поле в Петербурге. Как рассказала признанному иноагентом изданию «Север.Реалии» сама Дарья Хейкинен, молодые люди собирались обсудить, могут ли объединиться представители разных партий и идеологий ради общей цели: «достижение и соблюдение прав и свобод в России, свободных выборов и отставки Владимира Путина». На встречу 6 мая на Марсовом поле пришли около 20 человек, в том числе сотрудники полиции и сотрудники Центра «Э». Силовики предупредили, что встреча не согласована, и пригрозили организаторам задержанием.
2021-05-11T05:12:28+03:00
2021-05-11T05:12:32+03:00
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05:12, 11 мая 2021
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