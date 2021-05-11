Сотрудники ФСБ вызывали на беседу родителей 17-летней школьницы из Ленобласти.

Вызов последовал вслед за тем, как организовала встречу политических активистов на Марсовом поле в Петербурге. Как рассказала признанному иноагентом изданию «Север.Реалии» сама Дарья Хейкинен, молодые люди собирались обсудить, могут ли объединиться представители разных партий и идеологий ради общей цели: «достижение и соблюдение прав и свобод в России, свободных выборов и отставки Владимира Путина». На встречу 6 мая на Марсовом поле пришли около 20 человек, в том числе сотрудники полиции и сотрудники Центра «Э». Силовики предупредили, что встреча не согласована, и пригрозили организаторам задержанием.