Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на четверо суток по ст. о мелком хулиганстве.

Сам Софеев рассказал интернет изданию «МБХ медиа», что был задержан в Туле 8 мая, куда приехал на концерт, в клуб его не пустили, якобы из-за нарушения им общественного порядка. Ранее суд в Москве арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot, Веронику Никульшину. Ее признали виновной в неповиновении требований полиции.
2021-05-11T05:11:12+03:00
2021-05-11T05:11:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 11 мая 2021
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