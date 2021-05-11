Участника Pussy Riot Александра Софеева арестовали на четверо суток по ст. о мелком хулиганстве.

Сам Софеев рассказал интернет изданию «МБХ медиа», что был задержан в Туле 8 мая, куда приехал на концерт, в клуб его не пустили, якобы из-за нарушения им общественного порядка. Ранее суд в Москве арестовал на пять суток другую участницу Pussy Riot, Веронику Никульшину. Ее признали виновной в неповиновении требований полиции.