У спецслужб США пока нет никаких свидетельств причастности России» к взлому компании Colonial Pipeline.

Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. В то же время он отметил, что, поскольку хакеры находятся на российской территории, Москва « несет некоторую часть ответственности за это. Ранее зампомощника Байдена по нацбезопасности Энн Нюбергер заявила, что стоящая за запуском вируса-вымогателя в компьютеры Colonial Pipeline стоит группировка DarkSide, а не какая-то страна.
2021-05-11T05:10:01+03:00
2021-05-11T05:10:06+03:00
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05:10, 11 мая 2021
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