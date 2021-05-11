У спецслужб США пока нет никаких свидетельств причастности России» к взлому компании Colonial Pipeline.

Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. В то же время он отметил, что, поскольку хакеры находятся на российской территории, Москва « несет некоторую часть ответственности за это. Ранее зампомощника Байдена по нацбезопасности Энн Нюбергер заявила, что стоящая за запуском вируса-вымогателя в компьютеры Colonial Pipeline стоит группировка DarkSide, а не какая-то страна.