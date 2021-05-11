Число палестинцев, пострадавших в стычках с полицией в Вост. Иерусалиме, превышает 600.

Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Как сообщили палестинские СМИ, израильская полиция силой выгнала прихожан, молящихся в мечети Аль-Акса, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.