Число палестинцев, пострадавших в стычках с полицией в Вост. Иерусалиме, превышает 600.

Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета «Аль-Кудс» со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца. Как сообщили палестинские СМИ, израильская полиция силой выгнала прихожан, молящихся в мечети Аль-Акса, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
2021-05-11T05:08:10+03:00
2021-05-11T05:08:15+03:00
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05:08, 11 мая 2021
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