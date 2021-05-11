Радикальные группировки в секторе Газа непрерывно запускают ракеты по Израилю уже 10 часов

Как заявляет израильская армия, их целью становится гражданское население. Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что у Израиля есть время до вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого около 150 ракет были выпущены из сектора Газа по территории Израиля, десятки из них перехвачены системой ПРО «Железный купол». В ответ армия Израиля нанесла удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа. Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста.

В Восточном Иерусалиме произошли столкновения местных палестинцев с израильской полицией. Самое серьезное противостояние возникло на территории мечети Аль-Акса. По сообщениям палестинских СМИ, израильтяне выгнали из мечети молящихся, используя слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. На видео в соцсетях видно, что возле мечети произошел пожар, По сведениям Reuters, его удалось потушить, ущерба чети нанесено не было. По свидетельствам очевидцев, возгорание могло произойти из-за светошумовой гранаты, выпущенной полицией или петарды, заженной одним из протестующих.