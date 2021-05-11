Владимир Путин не прекратил режим изоляции, несмотря на прививку от COVID-19.

Об этом сообщает интернет издание «Проект» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Сам глава государства сообщил, что сдал анализ на антитела, который показал «коэффициент позитивности 15», и заявил, что прививку от коронавируса в России уже сделали 21,5 миллиона человек. Одним или двумя уколами, Путин не уточнил.
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