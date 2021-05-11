Эпидемия коронавируса во Франции может завершиться примерно через год.

Такой прогноз на страницах издания «Паризьен» дал премьер-министр республики Жан Кастекс. По его словам, «Франция сейчас находится на пути выхода из кризиса в области здравоохранения, что «никакие варианты развития ситуации нельзя исключать и необходимо

сохранять бдительность».