Глава Минприроды предложил исключить из гражданского оборота цветной пластик.

В интервью РБК Александр Козлов сказал, что цветной пластик, хоть и нравится детям, но он совсем не поддается переработке. Козлов считает, что соответствующими надписями нужно помечать и бутылки из цветного пластика, аналогично упоминаниям о вреде курения на пачках сигарет.