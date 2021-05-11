Apple подала иск к антимонопольной службе России.

Американская компания оспаривает штраф в размере 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Основанием для штрафа стала жалоба на корпорацию от «Лаборатории Касперского». Разработчик ПО заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность новой версии его приложения для родительского контроля и разместила на рынке аналогичное приложение своей разработки.