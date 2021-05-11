Израильская армия может одобрить сухопутную операцию против боевиков палестинского движения ХАМАС.

Как пишет The Jerusalem Post, заявление израильских военных прозвучало после запуска более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля из сектора Газа. Обстрелы прошли во время празднования Дня Иерусалима. Израильские ВВС ответили серией ударов по сектору Газа, который находится под контролем ХАМАС. Израильтяне заявили о гибели восьми боевиков в результате операции, а палестинцы утверждают, что жертвами ударов по сектору Газа стали 20 человек, включая девятерых детей, и еще 65 человек получили ранения.