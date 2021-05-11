Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса».

Как передает телекомпания Си-эн-эн, знаменитый американский актер выразил таким образом протест против недостаточного представительства американского общества в жюри кинопремии. Ранее по тем же причинам телекомпания Эн-би-си, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения «Золотых глобусов», заявила, что не будет делать это в 2022 году. В последние месяцы пресса США критикует «Золотой глобус» за полное отсутствие темнокожих в жюри премии.