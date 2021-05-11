В нескольких американских штатах объявлено чрезвычайное положение.

Это связано с остановкой крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки. По данным американских СМИ, киберпреступники из группировки DarkSide заблокировали компьютерные системы и похитили 100 гигабайт данных американского оператора. Colonial Pipeline обеспечивает топливом почти половину населения восточного побережья США.