Более 200 палестинцев получили ранения в столкновениях на границе с Зап. берегом р. Иордан.

Палестинская радиостанция «Саут Аль Акса» сообщает об этом со ссылкой на местное отделение общества Красного Полумесяца. По сведениям радиостанции, наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон.