Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

По сведениям палестинской радиостанции «Саут Аль-Акса», ракетным ударам подвергаются административные здания населенных пунктов прибрежного анклава По сведениям радиостанции, всего за вечер понедельника от обстрелов сектора Газа погиб 21 человек, 70 получили ранения.