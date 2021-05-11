Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

По сведениям палестинской радиостанции «Саут Аль-Акса», ракетным ударам подвергаются административные здания населенных пунктов прибрежного анклава По сведениям радиостанции, всего за вечер понедельника от обстрелов сектора Газа погиб 21 человек, 70 получили ранения.
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