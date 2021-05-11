Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:06, 11 мая 2021

Израиль наносит ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

По сведениям палестинской радиостанции «Саут Аль-Акса», ракетным ударам подвергаются административные здания населенных пунктов прибрежного анклава По сведениям радиостанции, всего за вечер понедельника от обстрелов сектора Газа погиб 21 человек, 70 получили ранения.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее…

5 238 6 29595 10.05
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 336 6 44438 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 271 6 36153 09.05
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 17381 05.05
Новости

фото: omskportal.ru В Омской области продолжаются поиски пропавшего три дня назад главы местного Минздрава Александра Мураховского Мураховский — бывший главврач больницы, куда экстренно доставили до транспортировки в Берлин политика Алексея Навального…

5 69 6 9959
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 208 6 30978 07.05
8читать ;смотреть
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Отстегнуть бабки просто по-честному, любя и уважая ветеранов, благодаря которым вы, Владимир Владимирович, появились на свет. И я, благодаря которым появился на свет. Ну, можно было увеличить саму сумму, или это как в Китае, надо ограничивать рождаемость?

5 64 6 9698 09.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 138 6 22754 06.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 86 6 14900 08.05
8читать ;смотреть
Новости

Министр здравоохранения Омской области, которого искали в лесу три дня, назвал произошедшее несчастным случаем Александр Мураховский сказал, что только сегодня понял, что его искала целая армия людей и извинился перед ними за то, что они не смогли отметить 9-е мая

5 42 6 7395
Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 112 6 19986 07.05
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Как КПСС контролировала историков в Академгородке Затем перешли к недостаткам. Обком отметил, что дирекция института допустила серьезные ошибки: «Имелись нарушения ленинских норм подбора и расстановки кадров…

5 68 6 12293 08.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 36 6 6722 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 182 6 35150 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Праздник памяти о победе над смертью Ценой смерти и крови страна преодолела кромешный ужас самой страшной войны, которую знало человечество. И что, как не эта Победа, фактически, над смертью и забвением, достойна празднования?..

5 62 6 11836 09.05
Новости

фото: Scanpix / AFP Владимир Путин изменил речь, подготовленную для выступления на параде Победы На это обратил внимание политолог, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников…

5 70 6 33871

Популярное за неделю

Новости

Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой» «Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог…

5 74 6 124332
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 386 6 142305 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 123 6 17402 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 218 6 193710 05.05
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Россия опять свою агонию пытается выдать за свой экзотический танец, думает, что это безумно красиво и приглашает партнеров к этому танцу. И мы видим, что желающих-то, честно говоря, нету…

5 48 6 93149 05.05
#слушать 51:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9111557
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4901844

Сегодня в эфире