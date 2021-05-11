Боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум израильским властям.

Если израильские полицейские не будут отведены от мечети Аль-Акса в течение двух часов, они получат ответ, какой именно, не уточняется. Предположительно, речь может идти о новом ракетном обстреле из сектора Газа. Ранее, как сообщали палестинские СМИ, израильские силовики выгнали молящихся из мечети Аль-Акса, применив слезоточивый газ и другие спецсредства. По неподтвержденным данным из палестинских источников, израильские полицейские уже начали покидать Аль-Аксу и ее окрестности.