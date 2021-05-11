Боевое крыло движения ХАМАС выдвинуло ультиматум израильским властям.

Если израильские полицейские не будут отведены от мечети Аль-Акса в течение двух часов, они получат ответ, какой именно, не уточняется. Предположительно, речь может идти о новом ракетном обстреле из сектора Газа. Ранее, как сообщали палестинские СМИ, израильские силовики выгнали молящихся из мечети Аль-Акса, применив слезоточивый газ и другие спецсредства. По неподтвержденным данным из палестинских источников, израильские полицейские уже начали покидать Аль-Аксу и ее окрестности.
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой» «Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…