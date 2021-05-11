Россия обеспечена запасами нефти на 59 лет, газом — на 103 года.

Такие данные в интервью РБК привел глава Минприроды Александр Козлов. Он пояснил, что это общий баланс: где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не вышли на полную нагрузку .
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