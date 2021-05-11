В Москве начинается плановое отключение в домах горячей воды.

На сайте столичного правительства запущен онлайн сервис, с помощью которого москвичи могут узнать сроки ограничений по своим адресам. Сервис доступен также в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Заммэра Петр Бирюков пообещал, что профилактика систем горячего водоснабжения завершится до 1 сентября.