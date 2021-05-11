Все страны Евросоюза по итогам переговоров решили не обострять напряженность с Россией.

С таким заявлением по итогам Совета ЕС по иностранным делам выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом, по его словам, ЕС озабочен тем, что Москва продолжает демонстрировать «модель негативных действий» в отношении ЕС и ситуация вокруг России будет обсуждаться на предстоящем саммите Евросовета 25 мая. Одновременно Евросоюз выразил солидарность с Чехией, обвиняющей Россию в диверсии на оружейных складах во Врбетице в 2014 году