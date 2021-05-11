Бывшие страны Вост. блока и республики СССР осудили Россию за действия на мировой арене.

Согласно их заявлению, недавняя эскалация на Чёрном море и на границе с Украиной все ещё представляют угрозу евроатлантической безопасности. Россию также критикуют за недавнее ухудшение отношений с Чехией. Заявление подписали лидеры Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии.