Компания «Колониал пайплайн» намерена к выходным восстановить свою работу.

Оператор крупнейшего американского трубопровода после кибератаки на прошлой неделе временно приостановил деятельность. Как отмечает агентство Блумберг, пока неясно, хватит ли региональным операторам запасов, чтобы продержаться до этого срока. Как заявили ранее в Colonial Pipeline, ПО компании столкнулась с вирусом вымогателем. По данным американскихСМИ, в результате атаки злоумышленники получили до 100 Гб данных.