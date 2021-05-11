Полиция Израиля разогнала прихожан мечети Аль-Акса в Вост. Иерусалиме.

Как пишет палестинская «Аль-Кудс», силовики вынудили верующих покинуть территорию мечети, применив слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. По сведениям издания, есть пострадавшие. Всего по данным палестинского «Красного Полумесяца» в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 500 палестинцев. Столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами продолжаются и на Западном берегу реки Иордан.