Более 25% семилетних мальчиков и более 20% их сверстниц в Москве страдают лишним весом.

Об этом говорится в отчете Европейской инициативы ВОЗ по надзору за детским ожирением. В докладе отмечается, что из-за пандемии возможно ухудшение этих показателей. В целом же в 36 странах Европы, которые участвовали в исследовании лишний вес зафиксирован у 29% мальчиков и 27% девочек в возрасте от семи до девяти лет.