«Эн-би-си» в сл. году не станет транслировать церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус».

Как говорится в сообщении компании, в жюри недостаточно расового разнообразия. Кто будет транслировать вручение премий в 2022 году, пока неизвестно. В феврале «Лос-Анджелес таймс» сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих. Организаторы обещали исправить это. Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде и уступает по значимости только «Оскару».