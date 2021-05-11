«Эн-би-си» в сл. году не станет транслировать церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус».

Как говорится в сообщении компании, в жюри недостаточно расового разнообразия. Кто будет транслировать вручение премий в 2022 году, пока неизвестно. В феврале «Лос-Анджелес таймс» сообщила о полном отсутствии в жюри премии темнокожих. Организаторы обещали исправить это. Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде и уступает по значимости только «Оскару».
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