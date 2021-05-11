В квартире в Москве найден мертвым зампрокурора Красносельского района Петербурга.

Как сообщили ТАСС источник в правоохранительных органах, тело 34-летнего Керима Сафаралиева в доме по улице Изумрудная обнаружил его товарищ. Следов насильственной смерти не было. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем. Ведется предварительное расследование.