Суд в Дании приговорил россиянина к трем годам тюрьмы за работу на росс. разведку.

Помимо тюремного срока его вышлют из страны без права на возвращение. Согласно сообщению суда, 36-летнетний Алексей Никифоров несколько лет собирал информацию о Датском техническом университете и компаниях Северной Ютландии и передавал ее в Москву, в том числе за плату. Уголовное дело было заведено в 2020 году и рассматривалось в закрытом режиме. Осужденный — инженер-химик, получивший ученую степень в России защитивший степень доктора в Дании. В мае 2019 года он был принят на работу в компанию, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола. Россиянин виновным себя не признает и намерен опротестовать решение суда. Как передает ТАСС, посольство России в Дании оказывает Никифорову необходимое консульское содействие.
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой» «Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…