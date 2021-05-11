Суд в Дании приговорил россиянина к трем годам тюрьмы за работу на росс. разведку.

Помимо тюремного срока его вышлют из страны без права на возвращение. Согласно сообщению суда, 36-летнетний Алексей Никифоров несколько лет собирал информацию о Датском техническом университете и компаниях Северной Ютландии и передавал ее в Москву, в том числе за плату. Уголовное дело было заведено в 2020 году и рассматривалось в закрытом режиме. Осужденный — инженер-химик, получивший ученую степень в России защитивший степень доктора в Дании. В мае 2019 года он был принят на работу в компанию, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола. Россиянин виновным себя не признает и намерен опротестовать решение суда. Как передает ТАСС, посольство России в Дании оказывает Никифорову необходимое консульское содействие.