Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем.

В интервью телеканалу «Аль-Маядин» замглавы Политбюро исламского движения Салех аль-Арури заявил, что последние события вы Вост. Иерусалиме исключают поиск какого-либо политического урегулирования с Израилем. Он также утверждал, что власти Израиля захватывают дома в арабских кварталах, чтобы изменить демографический характер Восточного Иерусалима.