За вечер понедельника из сектора Газа по израильской территории выпущено не менее 150 ракет.

В ответ Армия обороны Израиля произвела серию ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве. Как говорится в сообщении израильского военного ведомства, десятки палестинских ракет перехвачены системой ПВО «Железный купол». Накануне Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «террористические организации Газы пересекли «красную черту», обстреляв пригороды Иерусалима. Беспорядки в районе Старого города в Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Волнения начались на фоне решения израильских властней о выселении нескольких палестинских семей из их домов в