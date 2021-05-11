В Москве сегодня простятся с бывшим руководителем ЦК КПСС Егором Лигачевым

Он умер на 101-ом году жизни.

И похороны, и прощание должны пройти на Троекуровском кладбище. Начало запланировано на 11 часов. Егор Лигачев умер в минувшую пятницу в Центральной клинической больнице в Москве. У него была двусторонняя пневмония.

Родился он в 1920-ом в деревне Дубинкино Новосибирской области. С 65-ого – был первым секретарём Томского обкома КПСС. Позже, в восьмидесятых Лигачева перевели в Москву, и где он в начале стал заведующим отделом ЦК КПСС, а потом и членом политбюро Советского Союза.

Лигачев был одним из тех людей, которые поддержали кандидатуру Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря, однако позже политик назвал это свое решение ошибкой. Помимо этого, как правило Лигачева вспоминают в связи с антиалкогольной кампанией 85-ого года, и в связи с его конфликтом с Борисом Ельциным.

После развала страны Егор Лигачев был членом ЦК КПРФ. В начале нулевых годов избрался в Госдуму депутатом от Томского одномандатного округа. Последние годы провёл на пенсии.

Сейчас Егор Лигачев пока что единственный из бывших членов политбюро СССР, которому удалось дожить до ста лет.