При этом они поддержали Чехию и Болгарию, которые обвинили Москву в причастности к взрывам на военных складах.

Продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряжённость. Евросоюз не намерен этого делать по просьбе Чехии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания министров иностранных дел 27-ми стран сообщества. Оно вчера прошло в Брюсселе. Боррель подчеркнул: нужно продолжать оказывать поддержку Чехии и Болгарии, не провоцируя дальнейший рост напряжённости в отношениях с Россией, приводит его слова агентство РИА «Новости». Ранее Прага призвала каждую из стран ЕС выслать как минимум одного российского дипломата. Власти Чехии обвиняют Москву в причастности к взрывам в 2014м году в деревне Врбетице. Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва в ответ 20. Боррель предложил дождаться саммита ЕС в конце мая, на котором лидеры европейских государств обсудят отношения с Россией. Со своей стороны глава МИД Испании сказал, что Совет ЕС не обсуждал накануне введение санкций против Москвы.

На Смоленской площади обвинения со стороны Чехии и Болгарии ранее называли частью широкомасштабной кампании Запада против России.