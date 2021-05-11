В Кремле заявили, что Россия не имеет отношения к хакерской атаке на крупнейший в США трубопровод

В ответ на вопрос, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности, передает ТАСС. Накануне президент США Джо Байден сказал, что у американских разведслужб нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к атаке на трубопровод Colonial Pipeline, однако, по его словам, есть свидетельства, что вирус-вымогатель находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим. Хакерская атака на компанию-оператора трубопровода привела к временной остановке его работы.

