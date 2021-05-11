Адвокаты смогут сегодня встретиться с Алексеем Навальным в колонии

Соратники оппозиционера ранее беспокоились, что с политиком будет потеряна связь из-за длительных майских праздников.

Защитники Навального утверждали ранее, что навещают политика в тюрьме каждый день, поэтому вряд ли упустят возможность проверить его после долгого перерыва. Незадолго до майских каникул политик объявил о прекращении голодовки, которую он объявлял, требуя допустить к нему гражданских врачей. Он жаловался на боли в спине и потерю чувствительности в ногах.

Медики из владимирского Минздрава несколько раз осмотрели заключенного, который по состоянию на конец апреля находился в тюремной больнице во Владимире. Осужденному провели несколько исследований и взяли анализы.

Соратники говорили, что он помещен в одиночную палату. Не исключено, что за время праздников Навального этапировали обратно в колонию города Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу «Ив Роше».

Федеральная служба исполнения наказаний во время майских праздников о состоянии Навального не сообщала.